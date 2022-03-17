Спикер парламента Сирии приглашен в Армению

Посол Армении в Сирии Тигран Геворгян посетил Народное собрание (парламент) Сирии и встретился со спикером парламента Хаммудом Саббахом. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в САР.

В ходе встречи стороны подчеркнули роль и значение парламентской дипломатии в дальнейшем углублении и развитии отношений между Арменией и Сирией.

Посол Геворгян отметил, что Армения придает большое значение официальному признанию и осуждению Геноцида армян сирийским парламентом, что является еще одним свидетельством солидарности между армянским и сирийским народами.

В связи с этим посол передал письмо-приглашение вице-спикера парламента Армении Ишхана Сагателяна, адресованное сирийской стороне, посетить Армению 24 апреля.

Стороны также обсудили ряд региональных и международных вопросов. Посол Армении подробно представил регулярные провокации азербайджанской стороны, в частности последние шаги по провоцированию гуманитарного кризиса в Арцахе. Он также представил спикеру сирийского парламента последние события в диалоге Армения-Турция.

Хаммуд Саббах с удовольствием принял приглашение и пообещал в короткие сроки сообщить о решении направить делегацию в Армению.