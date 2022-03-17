Неизвестные сообщили о минировании самолета рейса Москва - Ереван

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на самолете, который вылетел из Москвы в Ереван. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании вылетевшего из Москвы в Ереван самолета. Проверка борта будет проводиться в аэропорту прибытия", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, из какого московского аэропорта отправлялся лайнер.

По данным сервиса Flightradar24, сейчас в воздухе находятся два самолета, направляющиеся в Ереван: из Домодедово и Внуково. Сигналы тревоги ни один из них не подавал. Из Шереметьево 17 марта самолеты в Ереван не вылетали.