В Москве состоялись российско-армянские консультации по вопросам обеспечения биологической безопасности

В Москве 17 марта состоялись российско-армянские консультации в межведомственном формате по выполнению двустороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, проведен обмен оценками угроз биологической безопасности на пространстве СНГ. Обсужден ход выполнения двустороннего Меморандума по биобезопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества. Рассмотрены вопросы оптимизации и повышения эффективности реализации положений данного Меморандума путем формирования соответствующего консультативного механизма.

Мероприятие подтвердило общность подходов России и Армении к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках.