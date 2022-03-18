«Рома» вышла в четвертьфинал Лиги конференций: Мхитарян участвовал во всей игре

Итальянская «Рома» вышла в четвертьфинал футбольной Лиги конференций.

Как сообщает «Арменпресс», в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Рома» принимала в Риме «Витесс», представляющий Нидерланды. «Волкам» удалось завершить матч вничью - 1:1, и с общим счетом по обеим играм 2:1, «Рома» вышла в четвертьфинал Лиги конференций.

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы» и участвовал во всей игре.

В четвертьфинал Лиги конференций вышли следующие команды: «Марсель», «Лестер Сити», «ПСВ Эйндховен», «Фейеноорд», «Будьо-Глимт», ПАОК и «Славия».