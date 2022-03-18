“Ереванский бестселлер”: “Колобок” впереди всех: детская книга: февраль, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за февраль.

На первом месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

Рассказ Владимира Сутеева “Кто в домике живет” на втором месте. Эта книжка известного детского писателя Владимира Сутеева, творчество которого покорило уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели из этой книги узнают о местах обитания животных.

На третьем месте “Кошкина жалоба” самого читаемого автора всех времен Ованнеса Туманяна. На этот раз эта известная сказка представлена в виде оригинальных иллюстраций и пазла.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на четвертом месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

На пятом месте сборник рассказов Григора Кешишяна «На небе есть много звезд». Сборник воплотил представления о семейном тепле, любви, взаимопонимании, преданности, многослойности отношений между детьми и родителями, важности атмосферы мира и тепла в семье.

На шестом месте - сказка “Волк и семеро козлят”. Мама коза, выходя из дома, наказывает козлятам опасаться бродящего поблизости волка. Волк, пользуясь отсутствием мамы, стучится в дверь дома и заявляет, что он их мать. Хитрый волк из сказки братьев Гримм, пытается добраться до козлят.

На седьмом месте детских бестселлеров - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

На восьмом месте - сказка Ованнеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

На девятом месте баллада Ованнеса Туманяна “Конец зла”. Баллада повествует о хитрой лисице и доверчивой кукушке. Кукушка, веря лживой лисице, приносит в жертву своих детенышей, чтобы та не разрушила ее гнездо. Умная ворона советует преподать лисе хороший урок. Когда лисица снова приходит, кукушка ее прогоняет. Лиса узнает, что это ворона посоветовала кукушке, решает отомстить ей и ловит ее. Однако ворона, обманув ее, и приводит к месту, где лежит собака, которая и ловит лису.

И на десятом месте книжка “365 сказок. Каждый день по одной”. Книга вобрала все любимые сказки, экранизированные Диснеем. В ней 365 сказок. Каждый день по одной.

Здесь и Золушка и Белоснежка, Рапунцель и Зинг-Зинг, Микки Маус и Робин Гуд, и даже Майк и Салли из корпорации монстров. Любимые сказки и истории, экранизированные Диснеем, изложены таким образом, чтобы дети не потеряли интереса, и каждый день ждали новую сказку, чтобы узнать, что же случилось с их любимыми героями.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 +1 «Բոքոնիկը» Բուկինիստ 131 2 -1 «Ով է ապրում տնակում» Բուկինիստ 127 3 +4 Հովհաննես Թումանյան «Փիսիկի գանգատը» Բուկինիստ 124 4 0 «Շաղգամը» Բուկինիստ 123 5 Նոր Գրիգոր Քեշիշյան «Երկնքում շատ աստղեր կան» Դավինչի 122 6 0 «Գայլը և յոթ ուլիկները» Բուկինիստ 120 7 * «Երեք խոզուկները» Բուկինիստ 107 8 -3 «Շունն ու կատուն» Բուկինիստ 98 9 0 Հովհաննես Թումանյան «Չարի վերջը» Բուկինիստ 82 10 Նոր «365 հեքիաթ․ ամեն օր մի պատմություն» Դավինչի 82

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).