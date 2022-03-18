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В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 18 марта автодорога Ттуджур-Навур закрыта для всех видов транспорта.

Как передает «Арменпресс», в сообщении отмечается, что перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом, для других видов транспорта - труднопроходим.

Автодорога Джуджеван-Воскепар, серпантин Степанавана труднопроходимы для транспортных средств с прицепом.

В Артике метет метель.

В Абовяне, Раздане, Севане, Иджеване, Ноемберяне, Тавуше, Туманяне, Степанаване, Ашоцке, Джермуке, Аштараке, Апаране, Дилижане, Мегри идет снег.

На автодорогах Мартуни-Гавар и Мартуни-Варденис - местами гололедица.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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