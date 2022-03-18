Ереван может стать связующим с миром центром: Россия заинтересована в расширении туристических связей с Арменией

Павильон Армении на ежегодной туристической выставке «MITT Moscow», проходящей в Москве вызвал большой интерес у частных лиц, туроператоров и государственных структур. В беседе с «Арменпресс» эксперт по связям с общественностью и цифровому маркетингу Комитета по туризму Гаянэ Айвазян сообщила из Москвы, что в последние дни у них была насыщенная повестка встреч. Состоялись встречи с представителями Ростуризма, Ассоциации туроператоров России, представителями туристической отрасли Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы и ряда других городов, а также ряда российских СМИ, освещающих сферу туризма.

«Активность достаточно большая, армянский павильон вызывает большой интерес как у частных лиц, так и представителей сферы. Мы провели ряд встреч с представителями отрасли. В основном речь шла о возможности дальнейшего сотрудничества, особенно в этих условиях (российско-украинские события, - ред.). Россия очень заинтересована в расширении сотрудничества, они заинтересованы в более эффективной работе с Арменией. Были даже предложения сделать Ереван неким связующим с миром центром, особенно в случае, если Россия окажется под санкциями», - рассказала Гаянэ Айвазян. По ее словам, наиболее часто задаваемые вопросы в обсуждениях были связаны с полетами. Большое значение придавалось работе армянских авиакомпаний. Армянские авиалинии продолжают полеты в Россию, в эти дни связь не прерывалась.

На выставке, при содействии Комитета по туризму, 13 туристических компаний Армении единым павильоном представляют туристический потенциал Армении. Представительница туристической компании «Just Travel» Наира Товмасян сообщила «Арменпресс», что они представляет весь широкий спектр туристических возможностей Армении - приключенческий, культурный, гастротуризм и другие виды.

«В этой сложной ситуации, когда многие страны закрыли доступ граждан России, Армения является одним из немногих мест, куда могут приехать российские туристы. Армения предлагает разнообразные туристические продукты, есть много возможностей для приключенческого, гастрономического, винодельческого и культурного туризма», - сказала Наира Товмасян.

По ее словам, Армения является достаточно удобной площадкой для организации корпоративного туризма, который набирал обороты в Армении еще до эпидемии. Она отметила, что нужно, чтобы российские коллеги знали, что Армения готова продолжать сотрудничество, несмотря на все проблемы.

«MITT Moscow» - крупнейшая в России и в странах СНГ туристическая выставка, в которой принимала участие и Армения. Россия является одним из крупнейших туристических рынков Армении. Самые большие туристические потоки в 2021 году были из России. В прошлом году в Армению прибыли 350 569 российских туристов.

Анна Гзирян