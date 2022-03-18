4 члена сборной Армении по спортивной гимнастике вышли в финал Кубка мира

Для сборной Армении по спортивной гимнастике начало третьего этапа Кубка мира, проходящего в Каире, было удачным.

Как передает «Арменпресс», 4 члена команды, возглавляемой главным тренером Акопом Серобяном, вышли в финал. Чемпион Европы Арутюн Мердинян вышел в финал, набрав 14 533 очка в упражнениях на коне. Действующий золотой призер чемпионата мира Ваагн Давтян набрал 14 733 балла в упражнениях на кольцах и поборется за первое место. Артур Аветисян, набравший 14 466 баллов на кольцах, также вышел в финал. Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы и двукратный золотой призер чемпионатов мира Артур Давтян с 13 600 очами по вольным упражнения также в числе финалистов.