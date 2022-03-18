Армения и Россия обсудили угрозы биологической безопасности на пространстве СНГ

В Москве 17 марта состоялись армяно-российские консультации в межведомственном формате по выполнению двустороннего межправительственного Меморандума о сотрудничестве по вопросам обеспечения биологической безопасности. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает МИД России.

Отмечается, что состоялся обмен мнениями о распространении угроз биологической безопасности на территории СНГ. Был обсужден ход реализации двустороннего Меморандума по биологической безопасности и конкретные направления дальнейшего сотрудничества.

Обсуждались вопросы оптимизации выполнения положений меморандума и повышения его эффективности путем создания соответствующего консультативного механизма. Консультации подтвердили общность подходов России и Армении по вопросам биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного сотрудничества, как в двустороннем формате, так и на специализированных многосторонних площадках.

6 мая 2021 года между Республикой Армения и Российской Федерацией был подписан межправительственный Меморандум о сотрудничестве по вопросам обеспечения биологической безопасности. «Сегодня мы подписали межправительственный Меморандум по биобезопасности. Цель его реализации состоит в том, чтобы приложить значительные усилия для дальнейшего развития сотрудничества по этой деликатной и становящейся все более актуальной теме. Он поможет укрепить наше общее пространство биологической безопасности», - заявил на пресс-конференции в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров.