Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина состоится 18 марта в 16:00 мск

Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином состоится в пятницу в 09:00 утра по вашингтонскому времени (16:00 мск). Как передает Арменпресс, об этом свидетельствует распространенный Белым домом график американского лидера.

В нем отмечается, что разговор состоится в закрытом для прессы формате. Следующее мероприятие с участием Байдена намечено на 11:00 по местному времени (18:00 мск).

Ранее информацию о планах организации в пятницу телефонного разговора между Си Цзиньпином и Байденом подтвердила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Как сообщило агентство Синьхуа, лидеры двух стран "обменяются мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес".

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в письменном заявлении сообщила о том, что Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином, помимо прочего, ситуацию на Украине.