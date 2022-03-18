Гутерриш: приостановка членства РФ в турорганизации ООН станет пагубным прецедентом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что возможная приостановка членства России во Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) может создать пагубный прецедент для фунционирования многосторонней системы. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг ТАСС официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь не имеет никакой роли или полномочий в отношении Всемирной туристской организации ООН, являющейся специализированным институтом системы ООН", - сказал Дюжаррик.

"Однако, по его [генерального секретаря] мнению, это может создать пагубный прецедент для фунционирования многосторонней системы", - отметил представитель ООН.

Как сообщили 8 марта в ЮНВТО, Исполнительный совет организации решил провести внеочередную Генассамблею для решения вопроса о возможном приостановлении членства в ней России.