В Армении за прошедший день подтверждено 52 случая заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 18 марта в Армении всего подтверждено 422 254 случая заражения COVID-19, 409 196 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 592 летальных исхода.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 822 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 396 тестов. Подтверждено 52 случая заболевания COVID-19, 149 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода.

Всего проведено 2 946 713 тестирований.