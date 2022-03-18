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Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции, следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава России.

"Дата регистрации входящего номера: 18.03.2022. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в реестре, передает Арменпресс.

 

 


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