Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции, следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава России.

"Дата регистрации входящего номера: 18.03.2022. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в реестре, передает Арменпресс.