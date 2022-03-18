Главы мировых финансовых институтов спрогнозировали последствия кризиса на Украине

Последствия нынешнего кризиса на Украине скажутся на всей мировой экономике, это будет проявляться в том числе в замедленном росте и более высокой инфляции, а также перебоях в торговле. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса, президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, президента Европейского инвестиционного банка Вернера Хойера, а также председателя Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли.

"Последствия будут масштабными - начиная от сокращения поставок энергии и продовольствия и заканчивая ростом цен и бедности <...>", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что все эти факторы, а также необходимость реконструкции Украины "будут препятствовать [экономическому] восстановлению в мире после пандемии".

"Вся мировая экономика почувствует последствия кризиса за счет более медленного роста, перебоев в торговле, более высокой инфляции, что будет наносить ущерб в особенности наиболее бедным и наиболее уязвимым. Более высокие цены на товары, такие как продукты питания и энергия, приведут к еще большему росту инфляции. Страны, особенно те, которые граничат с Украиной, столкнутся с перебоями в торговле, цепях поставок, денежных переводах, а также притоком беженцев. Сокращение доверия и большая неопределенность для инвесторов повлияют на стоимость активов, приведут к ужесточению финансовых условий и могут даже спровоцировать отток капиталов с быстроразвивающихся рынков", - говорится в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.