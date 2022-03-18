Армения улучшила свои позиции в борьбе с траффикингом: вице-премьер РА

Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна 18 марта состоялось заседание Совета по борьбе с траффикингом и эксплуатацией людей в Республике Армения.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате вице-премьера, приветствуя участников заседания, он сообщил, что Армения добилась значительных успехов в борьбе с траффикингом и эксплуатацией людей, что, по оценке Амбарцума Матевосяна, стало реальностью благодаря усилиям Совета и рабочей группы, действующей Совете.

Залогом прогресса в борьбе с этим явлением вице-премьер-министр назвал также высокий уровень межведомственного сотрудничества, а также усилия партнеров, оказывающих Армении большое содействие - Совета Европы, правительства США и международных и общественных организаций.

«Несмотря на достигнутый в сфере прогресс, вызовы, стоящие перед Арменией, диктуют нам необходимость больших усилий и более активной деятельности для улучшения позиций», - отметил вице-премьер Матевосян и пожелал всем плодотворной работы.

Согласно повестке дня, заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Татевик Степанян представила работы, проведенные в 2021 году в рамках Национальной программы по организации борьбы с траффикингом и эксплуатацией людей в Республике Армения в течение 2020-2022 годов, сообщив, что все запланированные 19 действий выполнены.

Затем начальник Миграционной службы Министерства территориального управления и инфраструктур, секретарь Совета Армен Казарян представил актуальные шаги, направленные на противодействие этим вызовам. Представитель организации «Ворлд Вижн Армения» Тигран Ованнисян представил программу «Вместе против траффикинга» и проделанные работы.