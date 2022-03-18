В Афганистане запретили показ любых иностранных сериалов

Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально запретило показ в стране любых иностранных сериалов, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости участник встречи вещателей.

В Афганистане ранее транслировали сериалы, в частности, из Индии и Турции. Эти ленты, как и музыка из этих стран, были популярны среди большой аудитории.

Встреча культурной комиссии "Талибана"* и сотрудников министерства по делам запрещения с представителями афганских вещателей состоялась в четверг. "Талибы четко сказали прекратить показ любых иностранных сериалов, переведенных на дари и пушту (наиболее распространенные языки в Афганистане — ред.)", — сообщил участник встречи. По его словам, новые власти отметили, что в случае нарушения запрета не примут никаких оправданий.

По мнению собеседника РИА Новости, запрет на иностранные сериалы равносильно прекращению телевизионного вещания. "В Афганистане нет киноиндустрии, и нет ни одного сериала или фильма, который мог бы заменить иностранные. Это ограничение означает, что нужно выключить телевизоры", — сказал он.

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.