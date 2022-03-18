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В ИОЗТ с международными партнерами обсудили развитие инспекционных возможностей

В ИОЗТ с международными партнерами обсудили развитие инспекционных возможностей

По инициативе руководителя Инспекционного органа здравоохранения и труда Акопа Авагяна была организована дистанционная встреча представителей Международной организации труда (ILO), посольства США в Армении и Евросоюза, также и встреча в ИОЗТ.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на  сообщение ИОЗТ, целью встречи было сопоставление программ доноров и международных организаций в сфере контроля трудового права. Был обсужден и вопрос внедрения электронных трудовых договоров, включенных в программу мероприятий деятельности правительства РА на 2021-2026 годы и возможные решения  технического содействия.

Руководитель Инспекционного органа Акоп Авагян еще раз поблагодарил участников встречи за содействие развитию инспекционных возможностей в сфере контроля трудового права.

Достигнута договоренность о продолжении обсуждений.
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