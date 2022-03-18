СМИ: Зеленский выступит перед парламентом Японии

Президент Украины Владимир Зеленский в начале следующей недели выступит перед японским парламентом, согласования на этот счет были проведены между правящей и оппозиционными партиями Японии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу телеканал TBS со ссылкой на источники.

Ожидается, что выступление Зеленского пройдет либо 22, либо 23 марта. Обе эти даты были предложены украинской стороне на выбор. Премьер-министр Японии Фумио Кисида также поддержал идею организации подобного выступления.

Ранее президент Украины выступил по видеосвязи перед британским парламентом, Конгрессом США, парламентом Канады, парламентом ФРГ.