Путин проведет телефонный разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин в пятницу поговорит по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и проведет совещание с постоянными членами Совбеза России, как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Утром уже состоялся телефонный разговор с канцлером ФРГ Шольцем... в течение часа, наверное, президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.

"Вечером у президента запланирован телефонный разговор. Это будет разговор с Эммануэлем Макроном", - добавил Песков.