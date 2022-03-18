Путин заявил Шольцу, что Киев пытается затянуть переговоры с Москвой

Представители Украины стремятся затянуть переговоры с Россией, выдвигая все новые нереалистичные предложения, но российская сторона готова продолжить "поиск развязок" в русле своих принципиальных подходов. Об этом, как сообщила в пятницу пресс-служба Кремля, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Арменпресс.

"Владимир Путин изложил также оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", - говорится в сообщении.

Президент РФ обратил внимание Шольца на ракетные обстрелы украинскими силовиками Донецка и Макеевки.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Украины. Президент России обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе", - указывается в сообщении пресс-службы Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Шольца.