МИД Арцаха осуждает организацию церемонии, посвященной 30-летию членства Азербайджана в ООН, в оккупированном Шуши

Министерство иностранных дел Арцаха распространило заявление в связи с организацией в Шуши мероприятия, посвященного 30-летию членства Азербайджана в ООН.

Как передает «Арменпресс», в заявлении МИД Арцаха, в частности, говорится:

«Официальный Баку, в присущем ему стиле, продолжает деструктивную политику, направленную на легитимизацию результатов своей агрессии в отношении Арцаха, пытаясь вовлечь в этот процесс и использовать в собственных неблаговидных целях также международное сообщество и различные структуры. Очередным проявлением этой политики является организация в оккупированном арцахском городе Шуши торжественного мероприятия, посвященного 30-летию членства Азербайджана в Организации Объединенных Наций, и участие в нём представителей ООН и её структур.

Министерство иностранных дел Республики Арцах самым строгим образом осуждает проведение подобного мероприятия в Шуши.

Участие представителей ООН в мероприятии, организованном в городе, который был одним из главных мишеней азербайджанской агрессии и политики армянофобии, противоречит основным принципам деятельности, идеологии и миссии этой авторитетной международной организации. Несомненно, данная акция будет использована Азербайджаном с целью легитимизации своей человеконенавистнической и агрессивной политики. Это также нанесет серьезный удар по репутации ООН, что негативно скажется на эффективности деятельности организации».