В мире зафиксировали более 465,9 млн случаев заражения COVID-19

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 465 943 045, свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 065 260 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 683 737 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 970 009.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 43 004 005, а число умерших от последствий заражения вирусом - 516 281.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 532 810 человек, из которых 656 693 погибли.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 24 046 195 инфицированных и 141 757 умерших.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 781,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 979 человек, в Индии - 368, в Бразилии - 3 052, во Франции - 2 148.