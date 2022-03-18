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СНБ Арцаха опровергает слухи о переезде некоторых арцахских высокопоставленных чиновников в Армению 

СНБ Арцаха опровергает слухи о переезде некоторых арцахских высокопоставленных чиновников в Армению 

С начала марта этого года и по сей день, по соображениям безопасности, ни один высокопоставленный чиновник не перевез семью в Республику Армения на временное или долгосрочное проживание. Как передает Арменпресс, об этом сообщает СНБ Арцаха.

«Было несколько исключительных случаев, когда один из членов семьи высокопоставленного чиновника уехал в Армению на учебу, в другом случае - на лечение, еще в одном случае - в командировку. Однако ни один из случаев не имел отношения к сформированной вокруг Арцаха напряженности», - говорится в заявлении СНБ.


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