Время в Ереване: 11:07:36,   19 Март

На ЧМ по фигурному катанию Армению представил пара Тина Карапетян-Симон Сенекал

На ЧМ по фигурному катанию Армению представил пара Тина Карапетян-Симон Сенекал

Пара Тина Карапетян-Симон Сенекал, которая принимала участие в Олимпийских играх, будет представлять Армению на Чемпионате мира по фигурному катанию в этом году.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Армении, Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта в Монпелье, Франция.

Славик Айрапетян не примет участие в турнире из-за травмы.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]