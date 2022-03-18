Состоялись армяно-нидерландские межмидовские политические консультации

В Гааге 18 марта состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Армения и Королевства Нидерландов под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Республики Армения Паруйра Ованнисяна и генерального директора МИД Королевства Нидерландов по политическим вопросам Тайса ван дер Пласа.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, отметив высокий уровень политического диалога между Арменией и Нидерландами на разных уровнях, собеседники обсудили ряд вопросов армяно-голландской двусторонней повестки дня. Касаясь торгово-экономического сотрудничества, собеседники отметили наблюдаемую в последние годы положительную динамику и наметили шаги, которые необходимо предпринять для полной реализации имеющегося потенциала.

Стороны коснулись широкого круга мероприятий, которые будут организованы по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Нидерландами.

Стороны обсудили повестку дня партнерства Армения-ЕС, обменялись мнениями по ряду представляющих взаимный интерес вопросов международной и региональной повестки дня, а также обсудили сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных организаций.

Собеседники также коснулись текущей ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте стороны подчеркнули важность полного возобновления карабахского мирного процесса под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Армянская сторона выразила признательность за поддержку и принципиальную позицию парламента Нидерландов в период развязанной против Арцаха азербайджанской агрессии, а также за постановку вопроса правительством на двусторонних и многосторонних площадках, подчеркнув необходимость продолжения такого подхода с учетом текущих геополитических развитий.

В ходе визита в Гаагу заместитель министра Ованнисян встретился с представителями политических партий Нидерландов и активистами гражданского общества, а также принял участие в дипломатическом приеме, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Нидерландами. В ходе приема за значительный вклад в углубление двустороннего сотрудничества между Арменией и Нидерландами были награждены ряд лиц.