Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины: Мединский

Нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

"Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", - сказал он.

Мединский отметил, что в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины. "Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО", - пояснил он.

По его словам, Москва и Киев на переговорах находятся "где-то на полпути" по вопросу демилитаризации Украины.

Продвижение переговорных позиций сторон по таким темам, как денацификация и демилитаризация Украины, по словам Мединского, можно оценить "по-разному".

"Что касается демилитаризации, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать, ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути", - отметил он.