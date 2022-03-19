На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари, а также Берд-Чамбарак, перевал Варденяц, дороги Джермук-Гндеваз Вайоцдзорской области.

Дороги Сараван-«Зангер» Вайоцдзорской области, Дилижан-Ноемберян Тавушской области закрыты только для грузовиков с прицепом, для других видов транспорта труднопроходимы.

Труднопроходимы все дороги Сюникской области, Ванадзор-Дилижан, в Ашоцке и Амасии Ширакской области (метель), Алагяз-Артик, Ланджар-Лусашох Араратской области.

Дороги Горис-Татев и Капан-Татев Сюникской области проходимы для грузовиков с прицепом только при использовании колесных цепей.

На автодорогах Апарана, Арагаца и Талина Арагацотнской области местами гололед.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в Гегаркуникской области, на дороге Сисиан-Зангер, в Арагацотнской области - буран, в горных районах Вайоц Дзора – метель.

В Тавушской, Сюникской, Лорийской областях, в Аштараке, Талине, Арагаце Арагацотнской области, в городе Чаренцаван Котайкской области идет снег.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. На российской стороне скопилось около 350 грузовиков.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.