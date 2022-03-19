Цены на цветные металлы - 18-03-22

ЛОНДОН, 19 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.10% и составила 3381.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.86% и составила 10331.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.07% и составила 2252.50 долларов США, цена на никель снизилась на 11.99% и составила 36915.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.44% и составила 42305.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.01% и составила 3826.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42615.30 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.