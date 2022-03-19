Европейские индексы - 18-03-22

МОСКВА, 19 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.17% и составил 14413.09 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.12% и составил 6620.24 пункта, британский FTSE вырос на 0.26% и составил 7404.73 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.