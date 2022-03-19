США обеспокоены визитом Башара Асада в Объединенные Арабские Эмираты

Госдепартамент США выразил глубокую озабоченность в связи с визитом президента Сирии Башара Асада в Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Это первый визит Асада в ОАЭ после войны в Сирии в 2011 году.

В частности, Прайс отметил, что США призывают другие страны осторожно подходить к своим отношениям с администрацией Асада с учетом "политики администрации в отношении сирийцев за последние 10 лет".

В рамках визита Асад встретился с шейхом Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль-Нахайяном, который заявил, что "Сирия является одним из столпов арабской безопасности, и ОАЭ хотят укрепить сотрудничество с этой страной".