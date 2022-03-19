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Природный газ уже поставляется в пункт приема "Арцахгаз": он будет доступен жителям

Природный газ уже поставляется в пункт приема "Арцахгаз": он будет доступен жителям

Использование природного газа абонентам ЗАО "Арцахгаз" будет доступно начиная с 19 марта.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха

"Уважаемые соотечественники, как мы уже сообщали, в течение дня завершены ремонтные работы поврежденного газопровода. Сообщаем, что на данный момент природный газ уже поставляется в пункт приема ЗАО «Арцахгаз»", - говорится в сообщении.


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