В Китае зафиксированы случаи смерти от коронавируса —впервые за более чем год
11:58, 19 Март, 2022
В Китае зафиксировано два случая смерти на фоне роста коронавируса.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что в последний раз случай смерти от коронавируса в стране был зафиксирован 25 января 2021 года.
18 марта в стране было зарегистрировано 2228 новых случаев коронавируса, 71 из которых–привезенные извне.
Высокие показатели заражения в Китае продолжают фиксироваться уже более недели, из-за чего в отдельных районах некоторых городов объявлен локдаун.
В целом, за все время пандемии в Китае зарегистрировано 128 тысяч 462 случая коронавируса, умерли 4638 человек.
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