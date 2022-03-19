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В Китае зафиксированы случаи смерти от коронавируса —впервые за более чем год

В Китае зафиксированы случаи смерти от коронавируса —впервые за более чем год

В Китае зафиксировано два случая смерти на фоне роста коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что в последний раз случай смерти от коронавируса в стране был зафиксирован 25 января 2021 года.

18 марта в стране было зарегистрировано 2228 новых случаев коронавируса, 71 из которых–привезенные извне.

Высокие показатели заражения в Китае продолжают фиксироваться уже более недели, из-за чего в отдельных районах некоторых городов объявлен локдаун.

В целом, за все время пандемии в Китае зарегистрировано 128 тысяч 462 случая коронавируса, умерли 4638 человек.

 

 


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