Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана
12:10, 19 Март, 2022
Сердар Бердымухамедов 19 марта официально вступил в должность президента Туркменистана.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Торжественная церемония инаугурации прошла в Ашхабаде.
Сердар Бердымухамедов–сын экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
11 февраля действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что решил открыть дорогу – для передачи власти молодежи. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63) и принял "трудное решение".
Подпишитесь на наш канал в Телеграм