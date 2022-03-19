Представители нацменьшинств в Армении повысят навыки в управленческой сфере

Российская региональная академия в Армении и Образовательно-культурный центр аппарата премьер-министра Республики Армения организоваликурсы по повышению навыков и умений в управленческой сфере.

В беседе с Арменпресс руководитель Образовательно-культурного центра национальных меньшинств аппарата премьер-министра Аваг Акопян сказал, что целью курса является не только передача знаний, но и формирование и повышение навыков.

«Тренинг будет полезен для участников - как из бизнеса, так и менеджмента», — сказал он.

По словам Акопяна, в курсах принимают участие около 35 представителей 11 общин национальных меньшинств Армении.

Курс по современным механизмам принятия управленческих решений ведет ректор Российской региональной академии в Армении Мгер Шахгельдян, а проректор Российской региональной академии Сергей Хатунов преподает основы стратегического мышления менеджера.

По окончании однодневного семинара участникам будут выданы сертификаты.